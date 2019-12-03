Порошенко в Раде назвал Путина "мышиным королем" боевиков на Донбассе

Экс-президент подчеркнул, что не должно быть никаких компромиссов относительно унитарности государства.

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция «Европейская солидарность») накануне «нормандского саммита» предостерегает от размена стратегической перспективы членства страны в Североатлантическом Альянсе на мир «по путинскому сценарию».

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Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, Порошенко заявил: «Не дай Бог, стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые определяем накануне нормандского саммита».

Экс-президент считает, что необходимо принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности, включительно с выводом российских войск и техники, предшествует политической компоненте.

Он подчеркнул, что не должно быть никаких компромиссов относительности унитарности государства. «Никаких переговоров с боевиками. Потому что их мышиный король расположен в Кремле, и с ним надо вести переговоры, и Украина должна быть защищена позицией наших союзников ... », - добавил он.

Порошенко также убежден, что Украина не должна заключать с Россией соглашений по поставкам газа. «Мы вполне довольны поставками газа из Европы», - сказал он и добавил: «Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция».

Экс-президент подчеркнул, что на сегодняшний день актуальны два лозунга: «Нет капитуляции» и «Слава Украине!».