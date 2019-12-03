Порошенко в Раде назвал Путина "мышиным королем" боевиков на Донбассе
Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция «Европейская солидарность») накануне «нормандского саммита» предостерегает от размена стратегической перспективы членства страны в Североатлантическом Альянсе на мир «по путинскому сценарию».
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Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, Порошенко заявил: «Не дай Бог, стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые определяем накануне нормандского саммита».
Экс-президент считает, что необходимо принять дорожную карту по имплементации минского процесса, где компонент безопасности, включительно с выводом российских войск и техники, предшествует политической компоненте.
Он подчеркнул, что не должно быть никаких компромиссов относительности унитарности государства. «Никаких переговоров с боевиками. Потому что их мышиный король расположен в Кремле, и с ним надо вести переговоры, и Украина должна быть защищена позицией наших союзников ... », - добавил он.
Порошенко также убежден, что Украина не должна заключать с Россией соглашений по поставкам газа. «Мы вполне довольны поставками газа из Европы», - сказал он и добавил: «Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция».
Экс-президент подчеркнул, что на сегодняшний день актуальны два лозунга: «Нет капитуляции» и «Слава Украине!».