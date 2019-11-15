Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуга народа"
Из состава фракции «Слуга народа» решено исключить народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.
Об этом в комментарии УНИАН после заседания фракции сообщила народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба.
На вопрос о заседании фракции и о том, принято ли решение исключить из фракции Скороход и Полякова, депутат ответила: «В принципе, решили... Мы проголосовали. Согласно большинству голосов решили, что будут всё же исключать».
На вопрос о причинах исключения Полякова Цыба ответила, что за «нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали».
По словам Цыбы, другие вопросы на заседании фракции не рассматривались.
"Исключили Полякова и Скороход", - написал в своем Telegram-канале нардеп от СН Александр Дубинский.
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Как сообщал УНИАН, 14 ноября член фракции «Слуга народа» Скороход заявила о давлении на неё из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По её словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина.
На вопрос об уголовном деле в отношении мужа Скороход ответила, что у него был большой бизнес в России, а потом его «отжали», и чтобы человек не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход «обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт».
Позже Скороход опровергла утверждение Арахамии, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.
В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.
В прокуратуре Киева сообщили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Алякина.