Ярош: "Правый сектор" и ВСУ разработали дорожную карту совместных действий

Как отметил Ярош на своей странице в Facebook, такие договоренности были достигнуты в ходе встречи с руководством ВСУ, СБУ, МВД и АТЦ.

"Договорились снять напряжение вокруг Корпуса и не допускать несогласованных действий как с одной, так и с другой стороны. Написали дорожную карту совместных действий государственных силовых структур и ДУКа, презентовали законопроект "О Добровольческом Украинском Корпусе", - сообщил Ярош.

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По словам лидера "Правого сектора", законопроекты "О ДУК" и "Об оружии" выносятся на обсуждение общественности и будут размещены на ресурсах ДУК.

Согласно сообщению, на встрече также присутствовали командир ДУК "Правый сектор" Андрей Стемпицкий, заместитель комбата 5 ОБАТ Валерий Чеботарь.

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады выставили блокпосты вокруг базы"ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

Представитель АПУ по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что базу украинского добровольческого корпуса "Правый сектор" на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. "Когда завершатся обучения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать", - отметил он.

29 апреля, около 300 представителей "Правого сектора" провели акцию протеста под АПУ против блокировки базы ДУК. Активисты угрожали зайти в помещение АП, если им не объяснят ситуацию вокруг базы их батальона в Днепропетровской области.

В Минобороны в свою очередь отрицали наличие конфликта с "Правым сектором".

"Есть четкая организация взаимодействия, и эта проблема абсолютно надуманная", - сказал министр обороны Степан Полторак.

В ночь на 4 мая десантники разблокировали базу "Правого сектора".