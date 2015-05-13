Порошенко резко сократил список получателей дипломатических паспортов
Президент Петр Порошенко подписал УКАЗ № 264/2015 "О дипломатическом и служебном паспортах Украины", которым сузил перечень получателей дипломатических паспортов.
Согласно указу, опубликованному на официальном сайте Президента Украины, Порошенко утвердил Положение о дипломатическом паспорте Украины и Положение о служебном паспорте Украины, а также отменил действие более 10 указов, регламентирующих вопросы выдачи дипломатического и служебного паспортов.
Кроме того, согласно документу, список получателей дипломатических паспортов резко ограничивается.
В частности, его получают на срок пребывания на посту президент, спикер Рады, премьер, глава МИДа. Раньше в этот список входили также вице-спикеры и постпреды Украины при международных организациях.
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Кроме того, не учитывая дипломатов, получить диппаспорт на время служебной командировки могут получить нардепы, члены Кабмина, главы Конституционного и Верховного судов, секретарь СНБО, глава Администрации президента, а также главы и члены делегаций Украины на международные переговоры.
Раньше на него могли претендовать также целый ряд других чиновников, в том числе Генпрокурор, глава СБУ, глава НБУ, глава ЦИК, губернаторы и главы облсоветов, главы высших специализированных судов и т.д.
Теперь не все они имеют право даже на служебные паспорта. Например, это касается губернаторов и глав областных советов.