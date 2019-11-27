"Нужен единый фронт": дипломат указал на основную задачу МИД для продолжения санкций против РФ

Он подчеркнул, что нужно работать с "прохладно настроенными" странами и избежать любых сомнений по поводу поддержки санкционного режима против РФ.

Украине важно добиться согласованной позиции всех стран Европейского Союза в вопросе продления санкций против России.

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Об этом заявил в эфире ObozTV дипломат Василий Филипчук, комментируя совместное заявление министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции, в котором от РФ потребовали уважать территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас страны ЕС разделились на "сторонников" Киева и "скептиков".

Филипчук назвал заявление "положительным фактом", однако обратил внимание, что Киев поддержали страны (Литва, Эстония, Швеция), которые и без того являются нашими традиционными союзниками.

"Очень легко и просто работать с теми, кто нас поддерживает и всегда поддерживал. Но как насчет других стран, которые занимают более прохладную позицию в отношении Украины? Причем мы говорим о таких важных странах, как Испания и Италия, которые относятся к европейским тяжеловесам. Я уже не говорю про Францию и Германию", – отметил специалист.

По его мнению, нужно добиваться, чтобы такое заявление было принято от всего Евросоюза, или хотя бы при участии Франции, Германии, Испании, Италии и еще более скептически настроенных Греции, Венгрии и Чешской республики.

"Для украинской дипломатии принципиально важно не допустить, чтобы между странами ЕС и НАТО произошло четкое разграничение между теми, кто нас поддерживает и теми, кто относится к нам с определенным скепсисом", – предупредил он.

"Ведь скоро состоится заседание Европейского совета и других западных институтов, где будет приниматься решение относительно санкций. Нам нужен один объединенный фронт наших западных партнеров. Чтобы в контексте определенного прогресса по выполнению Минских соглашений санкционное давление на РФ не было ослаблено до момента полного восстановления целостности и суверенитета Украины на территории Донбасса и Крыма", – пояснил Филипчук.

Он подчеркнул, что работать с "прохладно настроенными" странами и избежать любых сомнений по поводу поддержки санкционного режима против РФ – одна из основных задач президента Владимира Зеленского и МИД Украины.