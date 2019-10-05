Дипломат объяснил, почему нет причин кричать "зрада" из-за "формулы Штайнмайера"

Дипломат призвал руководствоваться фактами, а не информационными провокациями.

Согласование "формулы Штайнмайера" может превратиться как в поражение, так и победу Украины. Пока что нет никаких причин кричать "зрада".

Такое мнение высказал дипломат Василий Филипчук, передает «Обозреватель». Он призвал воздержаться от эмоциональных оценок и руководствоваться фактами, а не информационными провокациями. По его прогнозам, результаты "покажет только история, лет через 10-20".

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"Я не вижу никакой трагедии в том, что сейчас согласована "формула Штайнмайера". Потому что это – только один маленький момент в этом процессе (урегулирования конфликта на Донбассе. – Ред.)", – обратил внимание Филипчук.

Он объяснил, что дальше все будет зависеть от того, как будет выписан закон об особом статусе для оккупированных районов Донбасса, переходные положения, как решится вопрос с оценкой выборов и тому подобное.

"От маленькой запятой может зависеть, превратится ли это в огромную трагедию или в огромную победу", – подчеркнул дипломат.

"Поэтому очень рано давать эмоциональные оценки и "покупаться" на провокационные заявления Лаврова, Пушилина или кого угодно. Давайте исходить из того, что наш президент хочет урегулировать конфликт. И критично – но спокойно – оценивать те или иные предложения", – предложил он.

Филипчук напомнил, что Украина заинтересована в конкретном результате – достижении мира и восстановлении территориальной целостности и суверенитета.

"Пока что нет ни одной причины считать, что шаги со стороны действующего президента или его команды могут привести к каким-то ужасным последствиям или трагедии. Пока что причин кричать "зрада" – нет", – отметил эксперт.

По его словам, на данный момент президент Владимир Зеленский не может отойти от Минских соглашений, которые были согласованы в феврале 2015 года предыдущим главой украинского государства в присутствии руководителей Франции, Германии и России.

"От этого уже никуда не деться. Это – факт. Более того. Если эти соглашения в феврале 2015-го в Минске были политическими, то после решения Совета безопасности ООН через 5 дней они приобрели юридический характер", – отметил Филипчук.

"И мы не можем сейчас отбросить Минские соглашения как такие, что нам не нравятся. А очевидно, что они нам не нравятся – мне лично они не нравятся. Но есть принцип в международных отношениях – если государство взяло на себя юридические обязательства, оно обязано их выполнять. Их можно дорабатывать, переделывать... Но отбросить их – очень-очень сложно. Практически невозможно", – констатировал дипломат.