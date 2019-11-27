У Порошенко отреагировали на переход Райнина в партию Медведчука

Ирина Геращенко назвала бывшего соратника "ситуативным попутчиком" партии.

Нардеп от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала бывшего главу Администрации Порошенко Игоря Райнина «человеком в футляре» за то, что тот стал председателем харьковского отделения партии кума Путина.

На переход бывшего соратника Геращенко отреагировала в Facebook.

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«Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре. Я всегда была за то, что партия должна строиться на идеологии. А не на принадлежности к власти. Возможно именно поэтому я лично присоединилась к партии уже в оппозиции, когда там остались только идеологические бойцы. Очистки делает команду сильнее», – написала она.

Напомним, Райнин был избран главой харьковской ячейки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Назначать Райнина в Харьков приехал нардеп Юрий Бойко.

"Моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", - сказал Бойко.