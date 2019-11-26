Путин рассказал, о чем "в основном" говорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским был посвящен в основном газовому вопросу.
Об этом сообщает пресс-служба Путина.
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«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики», – цитирует пресс-служба Путина.
Отмечается, что 26 ноября Путин уже встретился с руководителями российских Минэнерго и «Газпрома» и обсудил «вопрос продолжения транзита и восстановление прямых поставок российского газа в Украину».
25 ноября состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах. Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - сообщает пресс-служба президента Украины.