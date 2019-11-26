В ЕС рассказали, как повлияют на судебную реформу в Украине

Посол ЕС в Украине признал, что судебная реформа в Украине вызывает у европейского сообщества определенные опасения.

Представление кандидатуры в комиссии для отбора в судейские органы для проведения реформы системы правосудия в Украине под вопросом.

Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Самый большой вопрос для нас – это реформирование Украины. В целом. Мы очень тесно работаем с украинской властью в вопросах, связанных с электроэнергетикой, энергетикой в целом и тому подобное. Но есть одна сфера, где у нас есть опасения. И это – реформа системы правосудия", - признал Маасікас.

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По его словам, решающим станет то, охватит ли реформа Верховный суд и как ее будут проводить. Он уточнил, что речь идет о планах властей сократить количество членов ВСУ. Сейчас это просматривает Венецианская комиссия.

«Здесь есть целый комплекс мотивов. Вы знаете, у ВСУ накопилась огромная очередь из дел. Да, к отбору судей в ВСУ есть вопросы, но предыдущую реформу ВСУ провели менее двух лет назад...», – говорил посол.

Конечно, финальное решение будет за Украиной, за вашей властью. Именно ей решать, как реформировать судебную систему, чтобы она получила доверие и украинцев, и потенциальных зарубежных инвесторов», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз до 2014 года мобилизовал беспрецедентный пакет финансовой поддержки Украине в размере 15 миллиардов евро и намерен продолжить поддержку реализации реформ.