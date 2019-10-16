Реформа прокуратуры: 80% работников ГПУ хотят в Офис генпрокурора

Все желающие работать в Офисе генерального прокурора должны будут пройти переаттестацию.

В Офисе генерального прокурора изъявили желание работать 80% прокуроров из действующего состава Генпрокуратуры. Им всем нужно пройти переаттестацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Отмечается, что действующие сотрудники Генпрокуратуры начнут процесс аттестации первыми с тестирования на знание и умение применить закон.

Аттестация прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Относительно собранных заявлений в регионах, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирщине, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской области. В остальных областях этот показатель превышает 90%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Верховная Рада приняла президентский закон о реформировании органов прокуратуры. Вскоре его подписал президент Владимир Зеленский. Согласно с ним, ГПУ станет Офисом генерального прокурора.