Россия должна заплатить за нарушение территориальной целостности Украины - глава МИД Норвегии
Министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде считает, что Россия должна заплатить за нарушение территориальной целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время семинара «Международная практика по вопросам гуманитарного содействия» сегодня в Киеве.
«Я считаю, что априорно Норвегия является другом Украины и солидаризируется с Украиной. Мы свою часть работы сделаем, этот вклад будет стабилизировать Европу, чтобы не повторить ошибки ХІХ и ХХ веков», - заявил он.
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«Что касается территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН и международными законами, мы полностью это поддерживаем и никогда не отступаем от этих принципов», - добавил Бренде.
«У нас десятилетиями с Россией было надлежащее сотрудничество, даже в годы «холодной войны», но мы также четко подчеркиваем, что мы осуждаем любое нарушение международного законодательства в отношении других стран и нарушение территориальной целостности и границ других стран. На этой основе мы рассматриваем санкции, которые были введены», - отметил глава МИД Норвегии.
«Впервые после Второй мировой войны мы оказались в ситуации, когда одна европейская страна вмешалась, не только нарушила границы другой страны, а даже отобрала часть другой страны – это совершенно неприемлемо и за это нужно заплатить свою цену. В этом Норвегия следует санкциям ЕС, хотя Норвегия не является членом ЕС», - резюмировал Бренде.
Ранее УНИАН сообщал, что Россия должна заплатить Украине примерно 350 млрд долл – именно в такую сумму оцениваются причиненные ею убытки, связанные с разрушением Донбасса.Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Александр Боровик