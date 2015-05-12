Россия должна заплатить за нарушение территориальной целостности Украины - глава МИД Норвегии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время семинара «Международная практика по вопросам гуманитарного содействия» сегодня в Киеве.

«Я считаю, что априорно Норвегия является другом Украины и солидаризируется с Украиной. Мы свою часть работы сделаем, этот вклад будет стабилизировать Европу, чтобы не повторить ошибки ХІХ и ХХ веков», - заявил он.

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«Что касается территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН и международными законами, мы полностью это поддерживаем и никогда не отступаем от этих принципов», - добавил Бренде.

«У нас десятилетиями с Россией было надлежащее сотрудничество, даже в годы «холодной войны», но мы также четко подчеркиваем, что мы осуждаем любое нарушение международного законодательства в отношении других стран и нарушение территориальной целостности и границ других стран. На этой основе мы рассматриваем санкции, которые были введены», - отметил глава МИД Норвегии.

«Впервые после Второй мировой войны мы оказались в ситуации, когда одна европейская страна вмешалась, не только нарушила границы другой страны, а даже отобрала часть другой страны – это совершенно неприемлемо и за это нужно заплатить свою цену. В этом Норвегия следует санкциям ЕС, хотя Норвегия не является членом ЕС», - резюмировал Бренде.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия должна заплатить Украине примерно 350 млрд долл – именно в такую сумму оцениваются причиненные ею убытки, связанные с разрушением Донбасса.Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Александр Боровик