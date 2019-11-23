СМИ: история с "вмешательством Украины в выборы США" была операцией спецслужб РФ

РФ якобы организовала это, чтобы оправдать себя.

РФ организовала многоходовую спецоперацию, чтобы переложить на Украину вину за вмешательство в американские выборы 2016 года, отвернув внимание от себя.

Об этом 22 ноября пишет ТСН со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается в публикации, американская разведка считает, что спецслужбы РФ еще от 2017 года продвигали конспиративные теории и реальные факты, чтобы создать впечатление, что именно Украина причастна к взлому электронной почты демократов.

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Отмечается, что в секретном отчете, предоставленном сенаторам-демократам и их помощникам, сотрудники американской разведки информируют, что спецоперация России удалась, поскольку "необоснованные претензии о украинское вмешательства просочились в заявления республиканцев".

При этом американские спецслужбы считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва "может удвоить усилия".

Обвинения в адрес Киева основываются на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали Трампа в 2016 году. Однако эта критика лишь точечные удары в сравнении с вмешательством Москвы, "когда Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы.

По данным издания, спецслужбы РФ передавали определенную информацию "влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры) - чтобы донести до американских политиков и даже некоторым журналистам, которые, вероятно, не знали о происхождении этих материалов".

Кроме того, издание отмечает, что в распространении дезинформации принимал участие и сам президент РФ Владимир Путин, когда начал публично выдвигать лживые теории".

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменный вывод на четырех страницах о результат расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это, они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления. На вопрос, Трамп пытался помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с россиянами продолжалось около двух лет.