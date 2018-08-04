Правительство Хорватии выделило тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса

Эти деньги направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Правительство Хорватии выделило 33 тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса.

Об этом говорится в сообщении правительства Хорватии, пишет ВГолос.

В правительстве республики отметили, что эти деньги (210 тысяч хорватских кун или 33 тысячи долларов) на помощь украинским детям является предложением Хорватии как донора к Министерству иностранных дел Украины в качестве получателя гуманитарной помощи.

Напомним, что украинских детей-переселенцев и из крымско-татарских семей пригласили на отдых в Хорватии. Профинансировать это в мае 2018 года предложили в правительстве республики.

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Народный депутат Мария Ионова отметила, что на отдых поехали дети из зоны конфликта на востоке Украины, дети-сироты, а также те, родители которых воюют на передовой. Однако позже Ионова отредактировала пост, дописав следующее: «...дети, которые заслуживают поощрения за свои успехи в учебе, спорте, других видах внешкольной деятельности, дети из многодетных семей».

Журналисты из Краматорска отметили, что депутат отредактировала пост не случайно, ведь среди детей, которые поехали на отдых, были в том числе и дети местных чиновников и бизнесменов.

В МИД Украины подтвердили, что целевое назначение средств — именно на детей-переселенцев из Донбасса и из крымско-татарских семей, об «одаренных детях» речь не шла.

Напомним, что в конце июля разразился скандал в связи с тем, что вместо сирот и детей, родители которых воюют на Донбассе, в Хорватию отправили детей-«мажоров».