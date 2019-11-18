Кремль отвергает связь между возвращением Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву

Песков советует обращаться за комментариями к ФСБ РФ.

Возврат Украине трех кораблей ВМС не связан с решением Международного трибунала по морскому праву.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это никак не связано с Международным трибуналом. Это первое. Никакой связи здесь нет и быть не может. Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение госграницы РФ, соответственно, этим занимаются наши пограничники, ФСБ. Поэтому нужно обращаться за комментарием туда», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, связан ли возврат кораблей Украине с выполнением Россией приказа Международного трибунала по морскому праву.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи. Суда в сопровождении российских кораблей направлялись через Керченский пролив в сторону Черного моря.

Сегодня, 18 ноября, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что катера «Бердянськ» и «Нікополь» и буксир «Яни Капу» направляются в Одессу.

«Пока «Бердянськ», «Нікополь» и «Яни Капу» направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву», - отметила Зеркаль.

По ее словам, «1 апреля, в соответствии с требованиями Международной конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей являются грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины «Бердянськ», «Нікополь» и «Яни Капу» и 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации». Зеркаль подчеркнула, что «именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года».