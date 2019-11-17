Адвокаты требуют внеочередного созыва Рады для сохранения следствия по делам Майдана

По словам адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря.

В Общественной организации «Адвокатская совещательная группа» требуют проведения внеочередной сессии Верховной Рады для принятия нормы, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы, которая представляет интересы потерпевших по делам Майдана, в социальной сети Facebook.

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«Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана», - заявляют в Адвокатской совещательной группе.

«Требуем не передавать производства по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны быть переданы в Государственное бюро расследований.

Парламент 15 ноября, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана, их адвокатов и общественности, не внес изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из Генпрокуратуры, полиции, Службы безопасности, а также прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали эти дела, смогли вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР. Вместе с тем в ГБР даже не создано такое подразделение.

16 ноября адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря. «Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала... «не успела». Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас всё же «черная дыра». Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается», - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее, 14 ноября, около 100 общественных активистов, родственников погибших участников Революции Достоинства и пострадавших во время событий Майдана пикетировали Офис президента с требованием к главе государства до 20 ноября скоординировать действия Верховной Рады, ГПУ и ГБР, чтобы не допустить приостановления расследования дел Майдана.