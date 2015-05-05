Порошенко полетит в Гданьск на празднование 70-й годовщины победы

Это УНИАН подтвердили в пресс-службе президента Польши.

Участие в мероприятиях также подтвердили президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы и Румынии.

Испанию и Латвию будут представлять главы парламентов, Словакию - глава правительства, Германию - бывший президент Германии Хорст Келлер, Венгрию - заместитель председателя парламента, Францию - министр обороны.

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В Польшу прибудут генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Совета ЕС Дональд Туск.

Согласно сообщению, в дискуссиях, которые состоятся в рамках этих мероприятий, примут участие историки Тимоти Снайдер (США), Юрий Афанасьев (Россия), Норман Дейвис (Великобритания), Жорж Генри-Сoту (Франция), Анджей Пачковский (Польша), Стефан Троебст (Германия).

Также планируются дискуссии политиков, которые будет модерировать президент Польши Бронислав Коморовский.

Затем состоятся торжественные мероприятия в Вестерплатте.