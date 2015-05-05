Порошенко полетит в Гданьск на празднование 70-й годовщины победы
Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы над нацизмом, которые состоятся 7-8 мая в польском Гданьске.
Это УНИАН подтвердили в пресс-службе президента Польши.
Участие в мероприятиях также подтвердили президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы и Румынии.
Испанию и Латвию будут представлять главы парламентов, Словакию - глава правительства, Германию - бывший президент Германии Хорст Келлер, Венгрию - заместитель председателя парламента, Францию - министр обороны.
Читайте такжеМосква критикует Польшу за намерение праздновать годовщину победы над нацизмом в Гданске
В Польшу прибудут генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Совета ЕС Дональд Туск.
Согласно сообщению, в дискуссиях, которые состоятся в рамках этих мероприятий, примут участие историки Тимоти Снайдер (США), Юрий Афанасьев (Россия), Норман Дейвис (Великобритания), Жорж Генри-Сoту (Франция), Анджей Пачковский (Польша), Стефан Троебст (Германия).
Также планируются дискуссии политиков, которые будет модерировать президент Польши Бронислав Коморовский.
Затем состоятся торжественные мероприятия в Вестерплатте.