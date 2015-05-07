Сенат Польши перенес День победы на 8 мая

"Отменяется Национальный праздник Победы и Свободы, установленный 9 мая", - говорится в документе, сообщает "Радио Польша".

В обосновании к закону подчеркивается, что акт о капитуляции гитлеровской Германии был подписан в 23.01 по общеевропейскому времени 8 мая и поэтому в Европе День Победы отмечают именно 8 мая.

Стоит отметить, что по московскому времени это было уже 9 мая, поэтому в России этот праздник отмечают именно в этот день.

Отмечается, что нет никаких оснований оставлять принятую в СССР версию празднования этого праздника.

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В документе также отмечается, что завершение Второй мировой войны в случае стран, которые освободила Красная Армия и в которых впоследствии была установлена недемократическая политическая система, "сложно признать как триумф свободы".

"Поэтому, опираясь на факты и уважение в Польше и в других странах Центрально-Восточной Европы к новейшей истории и ее героям, необходимо принять решение в соответствии с предложенным законом", - говорится в документе.