Прокуратура будет просить суд об экстрадиционном аресте мужа Скороход

Задержанный гражданин РФ Алексей Алякин находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Прокуратура Киева в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте задержанного Алексея Алякина - мужа народного депутата от «Слуги народа» Анны Скороход.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Она отметила, что прокуратура Киева во исполнение поручения Генпрокуратуры будет осуществлять экстрадиционную проверку гражданина России Алексея Алякина.

Также, по словам Максимец, ведомство, согласно ст. 584 Уголовного процессуального кодекса, обратится в суд с ходатайством о применении в отношении Алякина экстрадиционного ареста.

“Сейчас готовится соответствующее ходатайство”, - сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердила информацию о том, что Алякин на сегодняшний день не является гражданином Украины, поскольку Апелляционный административный суд Киева еще 7 ноября по жалобе Государственной миграционной службы отменил решение о получении им украинского гражданства. Основанием для такого решения стало предоставление Алякиным ложных сведений для получения украинского паспорта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, член фракции "Слуга народа" Скороход заявила о давлении на нее за отказ голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения, поскольку правоохранители задержали ее мужа.

На вопрос об уголовном деле в отношении ее мужа депутат ответила, что у него был большой бизнес в России, а потом его "отжали", и чтобы человек не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.

Вместе с тем в Генпрокуратуре заявили, что уже задерживали мужа Скороход по запросу РФ, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, полиция сегодня задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также утверждают, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.