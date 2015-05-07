Каждый третий депутат с месячным доходом меньше $100 имеет Mercedes

Все они официально заработали за весь 2014 год меньше 20 тысяч гривень, пишет издание Наші Гроші.

Евгений Рыбчинский (БПП) имеет Mercedes-Benz МL-350 и годовой доход 6 454 гривень.

Андрей Лопушанский (БПП) – Mercedes-Benz S 505 и 6 719 гривень.

Эдуард Матвийчук (внефракционный) – Mercedes S-500 и 6 719 гривень.

Игорь Мосийчук (Радикальная партия) – Mercedes-Benz GL и 6 720 гривень.

Иван Мирошниченко (Самопомощь) – Merсedes-Benz S 550 и 9 160 гривень.

Виталий Чепинога (БПП) – Mercedes-Benz ML 350 и 12 946 гривень.

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Напомним, 20 из 422 народных депутатов Верховной Рады позволили себе официально задекларировать доходы за 2014 год меньше 20 тысяч гривен.

В этом перечне больше всего нардепов из фракции «Блок Петра Порошенко» – 11 человек из 145 депутатов фракции.

В пересчете на размер фракции наибольший показатель у «Радикальной партии Олега Ляшко». Здесь четыре из 21 депутатов (20%) задекларировали годовой доход меньше 20 тыс грн.