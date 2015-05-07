Каждый третий депутат с месячным доходом меньше $100 имеет Mercedes
В перечне из 20 официально бедных депутатов Верховной Рады есть шесть парламентариев, которые владеют престижными автомобилями «Мерседес»
Все они официально заработали за весь 2014 год меньше 20 тысяч гривень, пишет издание Наші Гроші.
Евгений Рыбчинский (БПП) имеет Mercedes-Benz МL-350 и годовой доход 6 454 гривень.
Андрей Лопушанский (БПП) – Mercedes-Benz S 505 и 6 719 гривень.
Эдуард Матвийчук (внефракционный) – Mercedes S-500 и 6 719 гривень.
Игорь Мосийчук (Радикальная партия) – Mercedes-Benz GL и 6 720 гривень.
Иван Мирошниченко (Самопомощь) – Merсedes-Benz S 550 и 9 160 гривень.
Виталий Чепинога (БПП) – Mercedes-Benz ML 350 и 12 946 гривень.
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Напомним, 20 из 422 народных депутатов Верховной Рады позволили себе официально задекларировать доходы за 2014 год меньше 20 тысяч гривен.
В этом перечне больше всего нардепов из фракции «Блок Петра Порошенко» – 11 человек из 145 депутатов фракции.
В пересчете на размер фракции наибольший показатель у «Радикальной партии Олега Ляшко». Здесь четыре из 21 депутатов (20%) задекларировали годовой доход меньше 20 тыс грн.