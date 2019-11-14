Арахамия будет инициировать исключение Скороход из фракции "Слуга народа"

По словам главы фракции, Анна Скороход "работает на чьи-то собственные интересы".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет инициировать исключение из фракции народного депутата Анны Скороход, муж которой, по его словам, "запугивал" депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Вы можете открыть все правки, которые подавала Скороход: они совпадают на 97% с правками отдельных олигархических групп, которые были поданы через другие политические силы, в частности "БЮТ", например, по газу. Просто слово в слово. Человек сидит, на комитет приходит ее муж... Алякин в розыске в Российской Федерации. Она сама работала у беглого олигарха, помощницей этого Онищенко", - заявил Арахамия.

По его словам, к Скороход неоднократно обращались относительно того, что она "делает что-то не то".

"Мы только на следующем заседании фракции хотели поднимать вопрос об исключении ее из фракции. Потому что она не работает на фракцию, она не работает на "Слугу народа", она работает на какие-то чьи-то собственные интересы. Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее нет собственных интересов, она агент кого-то", - подчеркнул Арахамия.

Он сказал: "Когда человек делает какое-то лоббирование конкретных олигархических групп, когда увидели, что уже пошло подозрение, то что сейчас тогда делать для защиты? Надо прийти и сказать: "Это за то, что я не голосовала по земле" или любой другой повод... Для того, чтобы просто защититься".

Кроме того, глава фракции заявил, что Алякин "запугивал некоторых депутатов". В то же время Арахамия не назвал их фамилий. По мнению Арахамии, этим вопросом должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции. Нет никакого смысла находиться во фракции, не поддерживать ни одного решения фракции... Зачем она нам во фракции?", - спросил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

С трибуны Верховной Рады она сказала: «Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения, за то, что я голосовала не так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько... Моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале...».

Она утверждает, что основанием для задержания ее мужа якобы стал «запрос Российской Федерации от 2017 года». «До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки (речь идет о голосовании против поддержки законопроектов) идет задержание моего мужа», - сказала депутат.

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Она призвала президента Владимира Зеленского и правоохранительные органы «остановить беспредел».

На прошлой пленарной неделе Скороход плакала на заседании парламента, заявляя, что не учтены ее поправки к законопроекту.

Вместе с тем, выступая с трибуны, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход.

По его словам, Скороход находится в гражданском браке, и если «погуглить, то вы все поймете».

«Мы, как политическая партия, к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас не имеем, что сказать, ибо не знаем, в чем дело», - отметил он.

Арахамия сообщил, что Скороход «обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - то есть факт».

Позже Скороход заявила журналистам, что обратится в правоохранительные органы относительно слов Арахамии и пока остается в составе фракции. Она опровергла утверждение Арахамии, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и подчеркнула, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.

На вопрос об уголовном деле в отношении ее мужа депутат не смогла дать конкретного ответа, но сказала, что у него был большой бизнес в России, а потом его «отжали». «Для того, чтобы человек не мог вернуться, на него открыли уголовное дело, уголовное дело полностью сфальсифицировано», - подчеркнула Скороход.