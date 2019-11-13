У Зеленского не видят оснований для возобновления водоснабжения Крыма

По словам Кориневича, в представительство президента Украины в Крыму никто по этому вопросу не обращался.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что пока позиция о непоставке воды на временно оккупированный полуостров является «однозначной» и нет оснований для того, чтобы ее менять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

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Отвечая на вопрос о возможности возобновления Украиной водоснабжения Крыму, Кориневич сказал: «Во время общения с журналистами господин президент (Украины Владимир Зеленский - УНИАН) заявил, что никто к украинской стороне с этим вопросом (о возобновлении водоснабжения Крыма - УНИАН) не обращался. Мы за месяцы работы в представительстве не видели обращений другой стороны по этому вопросу. То есть к нам не обращались по этому вопросу».

«Мы также, как и вы видели соответствующие реакции в СМИ, в социальных сетях. Я думаю, что позиция сейчас является однозначной - все остается так, как есть, и я не вижу оснований для изменений», - добавил Кориневич.

Как сообщал УНИАН, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крыму с материковой части страны.

На пресс-марафоне на вопрос: «просил ли у Вас Путин уже воды для Крыма?» Зеленский ответил: «Нет».

А на вопрос, готов ли украинский президент вести переговоры на эту тему, глава государства ответил: «Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не начинала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы делать, то делаем».