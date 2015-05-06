Кабмин обновил список неподконтрольных Украине населенных пунктов зоны АТО

Распоряжением Кабинета министров №428-р от 5 мая вносятся изменения в соответствующий документ правительства, принятый в ноябре 2014 года.

Обновленный список населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в Донецкой области: города областного значения Донецк, Горловка, Дебальцево (кроме Светлодарска и г. Мироновский), Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая, Амвросиевский, Старобешевский, Шахтерский районы, а также частично Артемовский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Тельмановский и Ясиноватский районы.

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В Луганской - города областного значения Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Красный Луч, Краснодон, Первомайск, Ровеньки, Свердловск, Стаханов, а также Антрацитовский, Краснодонский, Лутугинский, Перевальский, Свердловский и Славяносербский районы.

Документом также утвержден список населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения в Донецкой области, в том числе города областного значения Авдеевка и Дзержинск, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Сартана, Талаковка, Ломакин и ряд населенных пунктов в Артемовском, Волновахском, Марьинском и Ясиноватском районах.