В Пентагоне назвали пять главных пунктов оборонного сотрудничества с Украиной

США с 2014 года выделили более 1,6 млрд долларов помощи для Украины в области безопасности.

В Министерстве обороны США назвали пять главных пунктов двустороннего оборонного сотрудничества с Украиной.

Как говорится в сообщении на сайте Пентагона, заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер и заместитель министра обороны Украины Алина Фролова 7 ноября сопредседательствовали на украинско-американских двусторонних оборонных консультациях.

В частности, в первом пункте относительно двусторонних отношений США и Украины говорится о том, что США «решительно выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

В Пентагоне подчеркнули, что все обязательства демонстрируются американской стороной именно посредством проведения двусторонних оборонных консультаций с участием военного и гражданского персонала.

Во втором пункте сказано, что в 2016 году США и Украина согласовали 5-летнюю концепцию партнерства, которая сосредотачивается на развитии мощного и способного украинского войска и на реформировании украинского оборонного сектора, чтобы они соответствовали стандартам и принципам НАТО. Купер сообщила, что двусторонние оборонные консультации определяют приоритеты для двусторонних отношений в области обороны на следующий год в соответствии с соглашением о партнерстве. Кроме того, консультации определяют общие цели и цели для взаимодействия между странами, такие как: трансформация оборонного сектора, сотрудничество в области безопасности и реформа в сфере закупок.

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В третьем пункте говорится, что с 2014 года США выделили более 1,6 млрд долларов помощи в сфере безопасности

с целью содействия в защите территориальной целостности Украины, сдерживания российской агрессии и для получения прогресса на пути к совместимости украинской армии с армиями НАТО. Также сказано, что вместе с ключевыми членами НАТО США проводит подготовку и консультирование украинских сил безопасности на западе Украины в рамках программы «Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина», с целью помочь в улучшении внутреннего оборонного потенциала и развитии институционального потенциала в области подготовки в соответствии со стандартами НАТО.

В четвертом пункте сказано, что Украина осуществила существенные шаги в реформировании оборонного сектора. В частности, принятие закона о национальной безопасности обеспечивает законодательную основу для приведения системы национальной безопасности в соответствие с евроатлантическими принципами.

В Пентагоне заявляют, что поддерживают усилия Украины по укреплению демократического гражданского контроля над армией, усилению уровня прозрачности и подотчетности в закупках и в бюджете, а также реформы в оборонной промышленности. «Эти реформы усилят способность Украины защищать ее территориальную целостность», - отметили в Пентагоне.

В последнем, пятом пункте говорится, что США и Украина совместно проводят два ежегодных военных учения «Стремительный трезуб» и «Си-Бриз».