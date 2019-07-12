В частности, в ходе учений было задействовано 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов.

В Одессе завершились международные учения «Си Бриз-2019».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония закрытия состоялась сегодня в одесском Доме офицеров.

Как отметил руководитель учений с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа, все запланированные в рамках учений задачи выполнены в полном объеме. В ходе учений было задействовано 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов и пр.

Он сообщил, что многонациональные силы достигли полного взаимопонимания, корабли прошли свыше 2 тыс. миль, пехотинцы осуществили более 300 прыжков с парашютами, водолазы и летчики отработали по 300 часов, соответственно – под водой и в воздухе.

«Это фантастические результаты», - подчеркнул Неижпапа, добавив, что только одна страна была «в стороне» – Россия, корабли которой пытались провоцировать многонациональные силы.

«Наша сторона – сторона цивилизованного мира, а их страна – стремится уничтожить и нивелировать морское право…», - сказал Неижпапа.

Как отметил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, участники учений вышли на новый уровень слаженности и взаимопонимания при проведении боевых операций на море, под водой, в воздухе и на суше.

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Адмирал также выразил благодарность странам-участницам «Си Бриз» за поддержку семей военнопленных украинских моряков.

«Украина, США и все остальные участники вновь показали всем свои устремления и возможности выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению стабильности в кризисном регионе. Мы ответили на все провокации гибридной войны и попытки демонстрации силы со стороны РФ во время учений», - заявил Воронченко.

Он также выразил надежду на то, что совместные учения станут своего рода напоминаем России о необходимости придерживаться требований международного морского права.

В ходе церемонии украинские и американские военные музыканты (квартет и квинтет) исполнили различные музыкальные произведения – джаз, классику и пр.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 1 июля стартовали украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019». Участие в них приняли порядка 3 тыс. военнослужащих из 19 стран.

10 июля корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы международных учений «Си Бриз-2019».

В ответ на это в командовании ВМС ВСУ заявили, что Российская Федерация в очередной раз, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря.

Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно, начиная с 1997 года.