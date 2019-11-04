Превращается в СССР: Чубаров рассказал о катастрофе в оккупированном Крыму

Чубаров отметил, что аннексированный Крым превращается в военный форпост.

Аннексированный Россией Крым превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет.

Такое мнение в интервью украинскому сайту «Апостроф» выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение. Хотя изменения тоже заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост», – рассказал Чубаров.

По его словам, жилье часто строится для «сотрудников карательных органов», особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе.

«Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России. С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения – есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде», – отметил Чубаров.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич также сообщал о том, что Россия пытается изменить демографическую карту аннексированного Крыма, переселяя на полуостров своих граждан. По его подсчетам, за время аннексии Москва уже переселила в Крым более 140 тысяч российских граждан.

О советском прошлом крымчанам после аннексии все чаще напоминают соответствующие мероприятия, которые проходят на полуострове. Из последних – в Севастополе 29 октября отметили «день рождения комсомола». Коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в комсомольцы.