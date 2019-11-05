После поднятия Абромавичусом своей зарплаты до 18 миллионов в год сотрудникам "Укроборонпрома" сделали бесплатным кофе в офисе - нардеп

Нардеп Александр Дубинский показал фотографию письма с корпоративной рассылки госконцерна.

Для сотрудников госконцерна "Укроборонпром" установили кофейные автоматы с бесплатным кофе. Случилось это спустя несколько дней после того, как гендиректор госпредприятия Айварас Абромавичус утвердил на заседании Наблюдательного совета планы по увеличению собственной зарплаты в 18 раз.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Александр Дубинский.

"После того, как обладатель литовского паспорта гастарбайтер Айварас Абромавичус на заседании Наблюдательного совета Укроборонпрома утвердил свою многомиллионную зарплату - подали бесплатный кофе", - написал он, прикрепив к посту фотографию письма с корпоративной рассылки.

Напомним, 28 октября Александр Дубинский сообщил, что новая стратегия развития госконцерна «Укроборонпром» содержит в себе предложение увеличить зарплату его гендиректора в 18 раз.

«Как мы помним, держатель литовского паспорта товарищ Айварас не раз заявлял о намерениях увеличить объемы продаж концерна в 5 раз. Так вот, об этих планах в стратегии ничего не сказано. Вместо увеличения экспорта членам Набсовета предлагается увеличить вознаграждение гендиректора Укроборонпрома в 18 раз», – отметил Дубинский.

Депутат утверждает, что по итогам года вознаграждение Абромавичуса должно составить 18,6 млн грн.