Глава "Укроборонпрома" Абромавичус хочет увеличить себе зарплату в 18 раз – Дубинский

По итогам года вознаграждение Абромавичуса может составить 18,6 млн грн, утверждает депутат.

Новая стратегия развития госконцерна «Укроборонпром» содержит в себе предложение увеличить зарплату его гендиректора в 18 раз.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат Александр Дубинский. По его словам, завтра состоится заседание вновь сформированного Набсовета УОП. На нем гендиректор концерна Айварас Абромавичус и представит стратегию.

«Как мы помним, держатель литовского паспорта товарищ Айварас не раз заявлял о намерениях увеличить объемы продаж концерна в 5 раз. Так вот, об этих планах в стратегии ничего не сказано. Вместо увеличения экспорта членам Набсовета предлагается увеличить вознаграждение гендиректора Укроборонпрома в 18 раз», – отметил Дубинский.

Депутат утверждает, что по итогам года вознаграждение Абромавичуса должно составить 18,6 млн грн.

«Интересно, что обосновывая такие свои наполеоновские потребности, менеджмент Концерна приводит аргументы, что размер оплаты труда гендиректора Концерна «не ограничен законодательством», и что подобные размеры есть в энергетических холдингах (таких как Нефтегаз и ДТЭК), а также природных монополиях как Укрзализныця.

И ни у кого на верху государства не возникает ни малейшего сомнения, что это корректное сравнение...», – заключает Дубинский.

Ранее Дубинский сообщал, что Абромавичус пользуется литовским паспортом при выезде / въезде в Украину.