Журналисты показали реакцию нардепов на модель, которая хочет стать помощницей (видео)

Девушка начала подходить в помещении Рады к нардепам и спрашивать, не нужна ли им помощница.

"Украинские сенсации" решили провернуть откровенную спецоперацию под прикрытием и посмотреть, что готовы предложить депутаты для привлекательной помощницы.

Девушка Виктория, по легенде, - наивная экс-модель без никакого образования, но выделяет только одно – она готова на все.

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Как реагировали на это парламентарии, говорится в сюжете "Украинских сенсаций". Так, девушка начала подходить в помещении Рады к нардепам и спрашивать, не нужна ли им помощница: некоторые народные избранники откровенно флиртовали и даже взяли номер телефона, другие же начали отговаривать от политической карьеры.

Но больше всех, как можно увидеть на видео, помощницей был заинтересован народный депутат Андрей Стрихарский. Он пообещал позвонить Виктории.

Ранее 22-летняя помощница Тищенко оконфузилась из-за вопроса об экс-президенте Украины и количестве нардепов.