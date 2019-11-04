Министр инфраструктуры рассказал о влиянии Авакова в Кабмине

По словам Криклия, Аваков не демонстрирует явных попыток влиять на Кабмин.

На сегодня Арсен Аваков на посту министра внутренних дел Украины не демонстрирует попыток влияния в Кабинете министров помимо его полномочий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, он прокомментировал тезис о том, что в правительстве Владимира Гройсмана Аваков был "не первым человеком, но и не вторым".

"Он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе. Но какого-либо влияния или явных попыток на что-то влиять я не вижу", - отметил Криклий.

Он также отрицает, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, якобы будучи креатурой Авакова, на сегодня имеет протекцию со стороны главы МВД.

"Что касается протекции - а какая там протекция может быть? Сейчас нет Кабмина "Народного фронта", нет квот "Народного фронта". Я просто не понимаю, как теоретически они бы могли обеспечить какую-то протекцию Кравцову. Протекцию Кравцову может обеспечить только хорошая работа, добросовестное выполнение обязанностей и полная поддержка наблюдательного совета. Но это мы еще увидим", - добавил Криклий.

Напомним, ранее Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее также глава Офиса президента Андрей Богдан назвал условия для увольнения Авакова. По его словам, главу МВД уволят, если будет доказана его причастность к денежным потокам или коррупционным схемам.