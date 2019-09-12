Аваков о своей отставке: "У этого президента мое заявление будет всегда на столе"

Накануне в нескольких Telegram-каналах появились сообщения об уходе Авакова с поста министра внутренних дел.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившуюся информацию о его отставке.

Читайте такжеЗеленский предложил оставить Авакова на посту министра внутренних делОб этом пишет издание theБабель.

«У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе», – сказал Аваков.

Отмечается, что в нескольких Telegram-каналах вечером 11 сентября появились сообщения об отставке министра. В этих сообщениях каналы ссылались на собственные источники.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова на должности является одним из самых сложных. По его словам, принимая его, они «серьезно поговорили» и «очень четко обозначили «красные линии» для Авакова.