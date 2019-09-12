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Аваков о своей отставке: "У этого президента мое заявление будет всегда на столе"

10:14, 12 сентября 2019
Политика
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Министр прокомментировал информацию о своей возможной отставке / фото УНИАН

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«У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе», – сказал Аваков.

Отмечается, что в нескольких Telegram-каналах вечером 11 сентября появились сообщения об отставке министра. В этих сообщениях каналы ссылались на собственные источники.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова на должности является одним из самых сложных. По его словам, принимая его, они «серьезно поговорили» и «очень четко обозначили «красные линии» для Авакова.

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Теги: #Аваков#отставка