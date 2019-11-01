"Опоздала на секунду": нардеп пожаловалась, что не успела зарегистрироваться в Раде (фото)

С 1 ноября действуют новые правила - отказ от бумажной регистрации, только электронная регистрация, рассказала нардеп.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала, что из-за вступления в силу закона о санкциях для народных депутатов за прогулы не смогла зарегистрироваться на заседание Рады, потому что опоздала на электронную регистрацию.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. "Опоздала на 1 секунду на регистрацию и все - сегодня день работы в Верховной Раде не засчитан. С 1 ноября действуют новые правила - отказ от бумажной регистрации, только электронная регистрация путем нажатия зеленой кнопки", - написала депутат.

По мнению Мошенец, такое нововведение является "строгим, но справедливым".

Впрочем, в пояснении на сайте Рады говорится следующее: "перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы в определенный этой статьей, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы".

Как сообщал УНИАН, 31 октября народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход расплакалась в сессионном зале парламента из-за своих поправок к законопроекту.