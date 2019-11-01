Россия требует от НАТО отказаться от поставок оружия Украине

США и Европейский Союз просят побуждать украинское руководство к «конкретным шагам на пути к миру».

В Постоянном представительстве Российской Федерации при ОБСЕ призвали Организацию Североатлантического договора отказаться от поставок оружия Украине, в частности, турецкий ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел России, об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ Владимир Жеглов на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

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«Ведутся поставки вооружений из стран НАТО в Украину. На прошлой неделе СМИ сообщили о завершении поставок компанией «Байкар-Макина» ударных беспилотных летательных аппаратов «Байрактар-ТБ2». Призываем воздерживаться от экспорта вооружений, которые могут оказаться на Донбассе», - сказал он.

Кроме этого, Жеглов призвал США и Европейский Союз побуждать украинское руководство к «конкретным шагам на пути к миру».

Также он возмутился проведением в Киеве

заседания Североатлантического совета НАТО и комиссии Украина – НАТО.

«Украине упорно пытаются навязать ложный геополитический выбор в категориях блокового мышления. Это приводит к разделительным линиям не только в Европе, но и внутри самой Украины», - подчеркнул Жеглов.