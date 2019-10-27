Россия не отдает захваченные украинские корабли из-за их технического состояния - адвокат

Полозов надеется, что российская сторона передаст военные суда до конца года.

Украинская сторона ожидает передачи захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 кораблей, российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Об этом сообщил адвоката уволенных украинских военных моряков Николай Полозов в интервью Крым Реалии.

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«До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут», - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, 11 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что между РФ и Украиной «есть взаимодействие» и процесс возвращения захваченных Россией кораблей уже «на финальном этапе».

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о возвращении военных катеров, которые были захвачены ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако пока эти переговоры безрезультатны. В Кремле сказали, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу «задержанных» у берегов Крыма трех украинских военных кораблей - буксира «Яны Капу» и катеров «Никополь» и «Бердянск».

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге в деле захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН.

25 июня сообщалось, что украинские военные катера исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).