Народная партия выдвинула кандидата на должность мэра Киева

Виктор ПИЛИПИШИН выдвинут кандидатом на должность Киевского городского председателя от Народной партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской организации партии, за данное решение проголосовали почти все участники II этапа 13-й Отчетно-выборной конференции Киевской городской организации НП. По информации пресс-службы, В.ПИЛИПИШИНА поддержали около 400 участников конференции, 1 делегат воздержался.

Лидер партии Владимир ЛИТВИН на конференции заявил о поддержке партией кандидатуры В.ПИЛИПИШИНА на должность мэра Киева.

Владимир ЛИТВИН считает логичным выдвижение представителя его блока, народного депутата и главу Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктора ПИЛИПИШИНА для участия в выборах мэра столицы.

Об этом он сказал сегодня в беседе с журналистами.

“... Понятно, что если партийную организацию возглавляет человек... Он должен и представлять интересы партии на выборах. В данном случае имею в виду ПИЛИПИШИНА. Иначе логики абсолютно никакой нет”.

При этом он также отметил, что критично оценивает деятельность фракции, и добавил, что если выборы состояться, “мы сделаем определенные выводы относительно тех людей, которые не придерживаются партийной дисциплины”.