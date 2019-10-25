Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках - Холодницкий

Глава САП Назар Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия для расследования коррупционного скандала в парламентском финансовом комитете водил таинственного свидетеля в СБУ для предоставления объяснений и показаний.

Однако свидетеля надо было вести в НАБУ или САП. Это выяснилось в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что этим делом занимаются именно САП и НАБУ. Они открыли уголовное производство по факту публикации в "Украинском правде", подозреваемых в деле еще нет, идет следствие. А вот народные депутаты к ним заявления не подавали. Холодницкий посоветовал Арахамии привести свидетеля именно к ним, а не в СБУ.

Также Холодницкий сообщил, что трое нардепов уже обратились к ним, чтобы дать показания. Одна из них - Ольга Василевская-Смаглюк, об этом она сообщила публично в соцсети.

"За эти сутки (после открытия производства) ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это народные депутаты. Трое. Монобольшинство. Первая, кто обратился, - Ольга Василевская-Смаглюк. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала (в соцсети)", - сказал Холодницкий.

Кто остальные двое – тайна следствия, пояснил руководитель САП.

Присутствующие во время эфира программы нардепы Давид Арахамия и Александр Дубинский также изъявили желание дать показания в САП или НАБУ.

Холодницкий также отметил, что в НАБУ есть профессиональный сертифицированный полиграф, где можно пройти тест, который будет учтен во время следствия, а не устраивать так называемые медийные шоу с прохождения тестирования на детекторах лжи.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от "Слуги народа" в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента "действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи".

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижении цен на участие в торгах + обеспечении прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - написал депутат.

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

Также 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство (по ч. 4 ст. 368 УК) по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами.

23 октября Арахамия пообещал пригласить на прямой эфир программы "Право на власть" телеканала "1+1" свидетеля, который подтвердит, что депутатам от "Слуги народа" предлагали деньги за голосование в парламентском комитете. Однако позже Арахамия отметил, что правоохранители запретили свидетелю участвовать в программе "Право на власть" из-за угрозы утечки информации следствия и опасность для самого свидетеля.