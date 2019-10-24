"Потенциальные угрозы жизни": Арахамия заявил, что свидетель предложения взяток депутатам не придет в эфир "Права на владу"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что правоохранители запретили свидетелю участвовать в программе «Право на владу» из-за угрозы утечки информации следствия и опасности для самого свидетеля.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что свидетель предложения депутатам взяток не придет сегодня в студию программы «Право на владу» телеканала "1+1".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сообщил в комментарии журналистам перед началом опроса на полиграфе.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии. Потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы: первая - это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить. А во-вторых, учитывая, что количество денег в этой схеме очень большое, - где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, кажется. То есть, уже кто-то заработал около 100 миллионов долларов. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", - сообщил Арахамия.

Он добавил, что очень хотел, чтобы информация свидетеля была обнародована.

"К человеку подошли и дали даже законопроект прямо в руки и говорят: надо зарегистрировать", - добавил лидер фракции.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижении цен на участие в торгах + обеспечении прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

Также 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство (по ч. 4 ст. 368 УК) по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами.

23 октября Арахамия пообещал пригласить на прямой эфир программы «Право на владу» телеканала «1+1» свидетеля, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали деньги за голосование в парламентском комитете.