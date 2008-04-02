Завтра Гриценко встретится с Затулиным в Москве
20:20, 02 апреля 2008Политика
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Об этом он сообщил журналистам
Завтра в Москве председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО примет участие в программе «К барьеру» на канале НТВ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил сегодня журналистам.
Он отметил, что во время программы будет дискутировать с депутатом Госдумы Константином ЗАТУЛИНЫМ на тему сотрудничества Украины и России из НАТО.
А.ГРИЦЕНКО добавил, что программа будет транслироваться в 22.05 по киевскому времени.
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