Завтра Гриценко встретится с Затулиным в Москве

Завтра в Москве председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО примет участие в программе «К барьеру» на канале НТВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что во время программы будет дискутировать с депутатом Госдумы Константином ЗАТУЛИНЫМ на тему сотрудничества Украины и России из НАТО.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что программа будет транслироваться в 22.05 по киевскому времени.