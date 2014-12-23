Госдеп США: вопрос о вступлении Украины в НАТО будут решать только украинцы и члены НАТО
Вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО должен решаться только самим украинским народом и членами Североатлантического альянса без вмешательства других стран.
Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Мари Харф, комментируя по просьбе журналистов принятие Верховной Радой закона об отказе от внеблокового статуса страны, передает ТАСС.
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"Мы всегда говорили, что двери в НАТО должны быть открыты", - напомнила американский дипломат.
В то же время она подчеркнула, что прием в Альянс осуществляется на основе строгих критериев, которые в последние годы неукоснительно учитывались при подаче заявок любым государством, выражавшим желание вступить в альянс.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла президентский закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отказе Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3).