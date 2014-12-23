Госдеп США: вопрос о вступлении Украины в НАТО будут решать только украинцы и члены НАТО

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Мари Харф, комментируя по просьбе журналистов принятие Верховной Радой закона об отказе от внеблокового статуса страны, передает ТАСС.

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"Мы всегда говорили, что двери в НАТО должны быть открыты", - напомнила американский дипломат.

В то же время она подчеркнула, что прием в Альянс осуществляется на основе строгих критериев, которые в последние годы неукоснительно учитывались при подаче заявок любым государством, выражавшим желание вступить в альянс.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла президентский закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отказе Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3).