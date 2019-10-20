Дело Гладковского "имеет определенные связи" с Пашинским - Рябошапка

По словам генпрокурора, новостей в деле Гладковского долго не было, поскольку следователи собирали достаточное количество доказательств для предъявления подозрения.

Дело о хищении средств в оборонной отрасли, в чем подозревают бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, "имеет связи" с экс-нардепом Сергеем Пашинским.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью ICTV.

По его словам, новостей в деле Гладковского долго не было, поскольку следователи собирали достаточное количество доказательств для предъявления подозрения.

"Перед выборами было много медийного резонанс и это дело будто расследовалось, но не очень активно. Сейчас, когда собрано достаточно доказательств и есть основания для обвинений, тогда и начали действовать", - говорит Рябошапка.

Он также отметил, что в подозрении Гладковскому речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при организации государственных закупок, а второй эпизод связан с декларированием заведомо ложной информации в нескольких декларациях. Рябошапка добавил, что речь идет о примерно 140 млн грн, а по делу ложного декларирования сумма достигает десятков тысяч долларов.

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Генпрокурор также дал объяснение по расследованию возможного влияния Пашинского на "Укроборонпром".

"Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы по Пашинскому были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение. Что касается многих других прав, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНАІН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана на Бориспольской трассе после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

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Ранее, 7 октября, Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. 18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе постановление Печерского райсуда Киева.

Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело по этому конфликту несколько раз то закрывали, то снова восстанавливали, последний раз - в сентябре. Также против Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.