Гладковский пытался выехать из Украины, но был задержан (фото)

Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны.

Экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский пытался выехать из Украины, и был задержан сотрудниками НАБУ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, Гладковский пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны.

"Близкий соратник президента Порошенко, экс-зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский задержан НАБУ. Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ", - написал Лещенко.

Он также добавил, что задержание Гладковского "было согласовано руководством Генпрокуратуры".

Также, Лещенко опубликовал фото задержания Гладковского силами НАБУ в ресторане Kidev на Бориспольской трассе.

Эту информацию также подтвердил народный депутат Александр Дубинский на странице в Facebook.

"Сегодня Свинарчук (Гладковский - УНИАН) собирался вылететь из страны, однако был остановлен пограничной службой по запросу НАБУ. После чего сбежал из "Зала официальных делегаций" и был задержан НАБУшниками в районе ресторана Kidev", - отметил он.

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УНИАН обратился за официальным комментарием в НАБУ и Госпогранслужбу по этому поводу. Спикеры ведомств сейчас проверяют эту информацию.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной техники и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию "Богдан". 19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.