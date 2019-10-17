В НАБУ подтвердили задержание Гладковского и назвали причину

Бывшего чиновника СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением.

НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются.

В НАБУ отметили, что пока это вся информация, которая может быть разглашена ввиду сохранения тайны следствия.

Ранее стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".