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В НАБУ подтвердили задержание Гладковского и назвали причину

14:31, 17 октября 2019
Политика
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Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана под Киевом / фото facebook.com/dubinskyi

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются.

В НАБУ отметили, что пока это вся информация, которая может быть разглашена ввиду сохранения тайны следствия.

Ранее стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".

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Теги: #НАБУ#Гладковский