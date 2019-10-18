Гладковскому сообщили о подозрении

Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением и декларирование недостоверной информации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook.

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В частности, сначала руководитель САП Назар Холодницкий согласовал сообщение о подозрении Гладковскому.

«В пятницу, 18 октября 2019 года, детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшее должностное лицо в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)», - говорится в сообщении.

В САП установили, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», который входит в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству был нанесен ущерб на более чем 10,62 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что Гладковський не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысяч долларов (за 2016-й год), 63 тыс. долл. (за 2017-й год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018-й год).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в САП.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковський-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонительного ведомства. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называли другом тогдашнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой». Позже президент уволил Гладковского.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе «Наши деньги» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования относительно закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», в соответствии с которым действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковський якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации «Богдан» заявили, что Гладковський находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана неподалёку от Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.