Суд объяснил сумму залога для соратника Порошенко Гладковского

Прокуроры просили суд взять бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

В Высшем антикоррупционном суде пояснили, что при избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому назначили сумму залога, соответствующую размеру причиненного ущерба, который инкриминируют экс-чиновнику.

Об этом ВАКС информирует в Facebook. «Экс-первого заместителя секретаря СНБО будут содержать под стражей с правом внесением залога в размере 10623130 гривен. Соответствующее решение было принято сегодня следственным судьей ВАКС после длительного заседания», - напомнили в суде.

Также отмечается, что сумма залога соответствует ущербу, который, по предварительной оценке, был нанесен из-за деятельности Гладковского.

Согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый должен носить электронное средство контроля.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн грн.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.