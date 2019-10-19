Экс-нардеп Черновол обматерила журналиста (видео)

Бывшая нардеп разразилась бранью и пригрозила журналисту расправой.

Экс-нардеп от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту Сергею Шевчуку.

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Он спросил Черновол об обстоятельствах получения наградного оружия, в ответ бывший народный избранник разразилась бранью и пригрозила журналисту расправой, передает "Главред".

"Вы не журналист, вы – пи*араст", - сообщила Черновол Шевчуку.

На уточняющий вопрос, почему она сделала такие выводы, Черновол сказала: "Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать".

Она также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

"Это было вчера, когда мой коллега Сергей Шевчук спросил у Татьяны за наградной автомат. Вот это я понимаю уровень политика и члена партии ЕС", - прокомментировал видео журналист Дмитрий Кучер.

Ранее на пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы пришла бывший народный депутат Татьяна Черновол, полиция пыталась выгнать ее. Она заявила, что пришла спросить Трубу по поводу уголовного производства против бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений и по решению суда арестовали на два месяца.