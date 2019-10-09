Дело Пашинского: Чорновол пришла расспросить директора ГБР – полиция пытается ее выгнать

Бывший народный депутат проскочила на пресс-конференцию Романа Трубы через турникет здания ГБР вместе с журналистами.

На пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы пришла бывший народный депутат Татьяна Чорновол, полиция пытается выгнать ее.

Как передает корреспондент УНИАН, Чорновол проскочила через турникет здания ГБР вместе с журналистами.

Читайте такжеПашинскому грозит физическое уничтожение в Лукьяновском СИЗО - адвокатСейчас экс-депутат находится в пресс-центре бюро, возле нее стоят двое полицейских, которые просят ее выйти, но она не хочет.

Чорновол заявила, что пришла спросить Трубу по поводу уголовного производства против бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений и по решению суда арестовали на два месяца.

По состоянию на 12:10, пресс-конференция Трубы еще не началась.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.