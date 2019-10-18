Рябошапка назначил своим заместителем прокурора Крыма

Сегодня генпрокурор подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова своим заместителем.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил своим заместителем Гюндуза Мамедова.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, сегодня Рябошапка подписал приказ о назначении Гюндуза Мамедова на должность заместителя генерального прокурора.

Отмечается, что с 1996 года Мамедов работал в прокуратуре Приморского района города Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы Одесской области.

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С 2012 года по 2013 год работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 года по июль 2014 года Мамедов работал на должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

В июле 2014 года назначен прокурором г. Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

С августа 2016 года - прокурор Автономной Республики Крым.