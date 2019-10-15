В Латвии суд конфисковал 30 миллионов долларов экс-чиновников времен Януковича

Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими высокопоставленными должностными лицами, и принял решение об их конфискации.

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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса украинской стороны об оказании правовой помощи.

Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

Как сообщалось в 2015 году, Госфинмониторинг обнаружил в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.