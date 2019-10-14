Глава фракции "Слуга народа" извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"

Арахамия подчеркнул, что у него не было намерения обидеть участников акции "Нет капитуляции".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акции "Нет капитуляции".

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Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, отметив, что речь идет об украинцах, которые вышли на протесты "по зову своего сердца и души".

"У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в управление Службы безопасности Украины. Я должен был это сделать накануне Дня защитника Украины. Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал Арахамия.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua заявлял, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако были и такие люди, которые получили за это деньги. «Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге», - отметил Арахамия.