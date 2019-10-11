Йованович отвергла обвинения Луценко

Йованович заявила, что не просила ни одного украинского чиновника воздерживаться от расследования или преследования коррупции.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что обвинения бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко абсолютно фальшивы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

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"Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила любое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивое - это история, от которой сам господин Луценко, с тех пор отступил", - говорится в речи Йованович.

Как сообщал УНИАН, в начале марта генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой после назначения на должность встречи с послом США Мари Йованович, она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить в качестве поддержки.

Впоследствии Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.