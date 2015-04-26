Рига не должна стать лишь повторением сигналов Вильнюсского саммита – Елисеев

Об этом в интервью ZN.UA заявил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.

"Мы считаем, что решения Рижского саммита должны не только повторять то, что было сказано в Вильнюсе, а быть развитием. Ведь для всех очевидно, что за это время произошли шокирующие изменения — и позитивные, и негативные, и они, безусловно, должны быть учтены", - отметил дипломат.

Но, по его словам, последняя встреча министров иностранных дел в рамках Восточного партнерства, состоявшаяся в понедельник, "свидетельствует, что не все страны — члены ЕС разделяют подобный подход".

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"Имеют место попытки некоторых стран (и мы знаем, каких именно) максимально снизить уровень амбиций и сделать так, чтобы Рига стала лишь повторением сигналов Вильнюсского саммита", - выразил уверенность Елисеев.

Он отметил, что будущий саммит ВП должен был бы стать "саммитом мобильности". "Речь о решениях относительно безвизового режима с Украиной и Грузией и продвижения по Соглашению об упрощении визового режима с Беларусью. Но это вопрос к отдельным государствам Евросоюза. К сожалению, некоторые страны, которых мы, в самом деле, считаем своими друзьями, когда идут обсуждения внутри Евросоюза, не всегда поддерживают нашу позицию, в частности в вопросе визовой либерализации", - сказал постпред Украины в ЕС.

"На сегодня мне сложно ответить, какие конкретно будут решения или достижения саммита в Риге. Переговорный процесс все еще продолжается. Идет работа над текстом Совместной декларации по результатам Рижского саммита. Если бы вы поинтересовались моей личной позицией, то в случае, если готовящаяся декларация не будет отвечать нашим амбициям, я не вижу трагедии в том, если вообще никакого итогового документа по результатам саммита не будет. Мы не можем идти на понижение уровня амбиций программы Восточного партнерства", - резюмировал Елисеев.